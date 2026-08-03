Филиппинская теннисистка Александра Эала выиграла у Джессики Пегулы из США в финале турнира в Вашингтоне.

Александра Эала globallookpress.com

Соперницы провели на корте 1 час 47 минут и завершили встречу с результатом 4:6, 6:4, 6:0 в пользу 28-й ракетки мира.

Эала не сделала эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брйк-пойнтов из девяти. Пегула четыре раза подала навылет и допустила одну двойную ошибку, сумев реализовать при этом два брейк-пойнта из трёх.

Таким образом, Эала впервые в карьере победила на турнире WTA.