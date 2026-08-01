Польская теннисистка Ига Свёнтек (сейчас — 8‑я ракетка мира) рассказала о своей текущей форме и о том, как ей работается с новым тренером.

Ига Свёнтек globallookpress.com

«У меня было достаточно времени, чтобы привыкнуть к харду, так что подготовка не получилась такой сжатой, как в прошлом году. Я две недели хорошо тренировалась на этом покрытии.

Приоритет — развитие игры. Мы начали работать с новым тренером перед грунтовым сезоном, и подготовка к "Ролан Гаррос" и "Уимблдону" не оставила нам много времени для полноценной работы на тренировках.

Сейчас этот тренировочный блок получился самым длинным, и было здорово использовать его для работы с Франсиско. Моя цель — внедрить все те изменения, которые он хочет видеть в моей игре. Перед грунтом и травой главным было адаптироваться к покрытиям, а на харде я чувствую, что могу больше сосредоточиться на технических моментах, которые он хотел изменить. Именно на этом сконцентрируемся в ближайшие недели, — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Ближайший турнир, на котором сыграет польская теннисистка, — "Мастерс" в канадском Торонто.