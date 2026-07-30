Соперницей Лютовой по четвертьфиналу турнира станет сильнейшая в паре Кэти Макналли (США) — Есинь Ма (Китай).

Лютова выполнила три подачи навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать 5 из 10 брейк-пойнтов. Джойнт сделала в игре четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут и завершилась с результатом 3:6, 6:3, 6:3 в пользу 16-летней россиянки.

Российская теннисистка Кристина Лютова победила Майю Джойнт из Австралии во втором круге турнира в Мемфисе (США).

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