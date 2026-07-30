Легендарный сербский теннисист Новак Джокович дал согласие принять участие в «Мастерсе» в Цинциннати (США).

Новак Джокович globallookpress.com

«Всем привет, рад сообщить, что в этом году я выступлю в Цинциннати впервые с 2023 года. Тогда я провёл один из лучших финалов на "Мастерсах" в моей карьере. Не могу дождаться возвращения и выступления перед вами. Очень рад увидеть всех болельщиков и любителей тенниса со всего мира, которые будут на этом турнире. Увидимся скоро», — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира в Цинциннати.

В этом году «тысячник» пройдёт с 13 по 23 августа. В 2023 году Джокович проиграл в финале турнира испанцу Карлосу Алькарасу. Всего здесь серб три раза завоёвывал главный трофей — в 2018, 2020 и 2023 годах.