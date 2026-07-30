Шестая ракетка мира австралиец Алекс де Минор вышел во второй круг турнира ATP-500 в Вашингтоне.

Алекс де Минор globallookpress.com

Австралиец в трех сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса (51) со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 3 минуты. Во время матча де Минор смог четыре раза подать навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. Циципас сделал восемь эйсов, допустив при этом три двойные ошибки и реализовав два брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира де Минор встретится со своим соотечественником Крузом Ллейтоном Хьюиттом.