70-я ракетка мира Людмила Самсонова одержала победу в матче второго круга турнира WTA-500 в Вашингтоне.

Людмила Самсонова globallookpress.com

Россиянка в двух сетах обыграла китаянку Ван Синьюй (42) со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 10 минут. За время матча Самсонова выполнила шесть подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Синьюй сделала в игре два эйса, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем раунде турнира Самсонова сыграет с победительницей встречи между Дианой Шнайдер (Россия) и Анастасией Потаповой (Австрия).