Американский теннисист Тейлор Фриц одолел бельгийца Зизу Бергса в матче 1-го круга турнира в Вашингтоне.

Тейлор Фриц globallookpress.com

Фриц (10-я ракетка мира) обыграл представителя Бельгии (36-я ракетка мира) со счетом — 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 20 минут.

За весь матч Фриц сделал 6 эйсов при двух реализованных брейк-поинтах. Бергс допустил 5 двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-поинта.

В следующем круге турнира в Вашингтоне Фриц сыграет против победителя матча между Камилем Майхшаком (Польша) и Томми Полом (США).