Итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел во второй круг турнира в Вашингтоне после снятия соперника Маттео Арнальди.

Лоренцо Музетти globallookpress.com

Музетти (15-я ракетка мира) одолел своего соотечественника (35-я ракетка мира) со счетом — 6:0, 3:1. Игра продолжалась 41 минуту.

За весь матч Музетти реализовал 4 брейк-поинта и не сделал ни одной двойной ошибки. Арнальди допустил 2 двойные ошибки и сделал 3 эйса.

В следующем круге турнира в Вашингтоне Музетти сыграет против победителя матча между Закари Свайдой и Александаром Вукичем.