Испанская теннисистка Паула Бадоса, занимающая 115-ю строчку в мировом рейтинге, успешно преодолела барьер первого раунда на грунтовом турнире категории WTA-250 в румынском городе Яссы.

Паула Бадоса globallookpress.com

На старте соревнований она уверенно переиграла представительницу Украины Ангелину Калинину, которая находится на 59-й позиции в классификации WTA. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. Спортсменки провели на теннисном корте 1 час 30 минут.

За это время Бадоса один раз подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и продемонстрировала высокую эффективность на брейк-пойнтах, реализовав шесть попыток из одиннадцати. Калинина ответила двумя эйсами, семь раз ошиблась при исполнении второй подачи и смогла выиграть два брейк-пойнта из пяти заработанных за матч.

В рамках второго круга турнира в Румынии Пауле Бадосе предстоит помериться силами с молодой российской теннисисткой Алевтиной Ибрагимовой.