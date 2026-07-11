Финский теннисист Харри Хелиеваара и британец Генри Паттен завоевали титул чемпионов Уимблдона-2026 в мужском парном разряде.

Харри Хелиеваара и Генри Паттен globallookpress.com

В финальном поединке они сломили сопротивление представителя Сальвадора Марсело Аревало и хорвата Мате Павича, завершив встречу в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). Финальный матч продолжался 1 час 42 минуты.

За это время интернациональный дуэт Хелиёваары и Паттена записал на свой счет шесть подач навылет и четыре раза ошибся на второй подаче. Их соперники, Аревало и Павич, превзошли победителей по количеству эйсов, исполнив девять точных подач, но при этом допустили аналогичное число двойных ошибок — четыре.