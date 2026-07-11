Испанская теннисистка Паула Бадоса завоевала титул чемпионки на турнире категории WTA-125 в шведском Бостаде.

Паула Бадоса globallookpress.com

В финальном поединке она нанесла поражение представительнице Швейцарии Симоне Вальтерт со счетом 7:5, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту. За это время Бадоса исполнила три подачи навылет, совершила шесть двойных ошибок и продемонстрировала высокую точность на брейк-пойнтах, выиграв четыре попытки из шести. Вальтерт ответила одним эйсом, семь раз ошиблась на второй подаче и смогла реализовать два брейк-пойнта из четырех возможных.

Этот успех позволил Пауле прервать затяжную серию без трофеев, ведь в прошлый раз она побеждала на турнире в Вашингтоне категории WTA-500 еще в 2024 году. Благодаря триумфу в Бостаде испанская спортсменка поднимется на 115-ю позицию в обновленной версии женского мирового рейтинга.