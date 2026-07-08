Десятая ракетка мира, канадская теннисистка Виктория Мбоко, приняла решение сняться с домашнего турнира категории WTA-1000 в Торонто. Причиной отказа от участия стало повреждение, полученное спортсменкой еще в июне во время соревнований в Лондоне.

Виктория Мбоко globallookpress.com

«Турнир в Торонто значит для меня всё. Невозможность сыграть дома этим летом перед людьми, которых люблю, при поддержке местной публики — это огромное разочарование, ведь я так сильно ждала этого момента. Делюсь этим сообщением с вами, потому что это часть моего пути — пути, который только начался. Я вернусь!» — написала теннисистка в одной из социальных сетей.

Стоит напомнить, что Мбоко является действующей победительницей этого канадского «тысячника» — в сезоне-2025 турнир принимал Монреаль, и именно там Виктория завоевала свой дебютный титул WTA в профессиональной карьере. В этом году престижные соревнования в Торонто пройдут в период со 2 по 18 августа.