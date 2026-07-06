Итальянская теннисистка Жасмин Паолини одержала победу над филиппинкой Александрой Эалой в матче 1/8 финала Уимблдона.

Жасмин Паолини globallookpress.com

Итальянка (17-я ракетка мира) одолела представительницу Филиппин (32-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 4:6, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 23 минуты.

За весь матч Паолини сделала 2 эйса и реализовала 4 брейк-поинта из 9-и. Эала допустила три двойных ошибки при 3-х реализованных брейк-поинтах.

По итогам этого противостояния Паолини пробилась в четвертьфинал Уимблдона, где сыграет против украинской теннисистки Марты Костюк.