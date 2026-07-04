Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина завершила выступление на Уимблдоне-2026.

Елена Рыбакина globallookpress.com

В матче третьего круга вторая ракетка мира проиграла бельгийке Элисе Мертенс, занимающей 27-е место в рейтинге. Встреча закончилась со счетом 6:7 (4:7), 1:6 и продолжалась 1 час 27 минут.

За это время Рыбакина выполнила два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми. Мертенс трижды подала навылет, совершила восемь двойных ошибок и выиграла четыре брейк-пойнта из 10.

В четвертом раунде Элисе Мертенс сыграет с представительницей Чехии Мари Боузковой, которая располагается на 22-й строчке мирового рейтинга.