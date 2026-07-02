Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф пробился в третий раунд Уимблдона, в тяжелейшем пятисетовом противостоянии второго круга сломив сопротивление американца Брэндона Накашимы со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 7:6 (10:7).

Напряженный и бескомпромиссный поединок продолжался 4 часа 25 минут, за которые соперники на двоих исполнили 86 подач навылет. Штруфф записал на свой счет 45 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и сумел реализовать лишь один брейк-пойнт из шести заработанных. Накашима ответил 41 подачей навылет, совершил две ошибки на второй подаче и выиграл два гейма на приеме из 12 возможных

За право сыграть в 1/8 финала престижного травяного турнира Большого шлема немецкий спортсмен поспорит с представителем России Даниилом Медведевым.