22-ая ракетка мира Карен Хачанов одержал победу в матче второго круга Уимблдона-2026.

Карен Хачанов globallookpress.com

Россиянин в трех сетах обыграл немца Янника Ханфмана со счетом 6:3, 6:4, 6:4.

Встреча продлилась 1 час и 58 минут. В её рамках Карен восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Ханфмана восемь эйсов, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.

В следующем раунде турнира Хачанов сыграет с победителем матча между Джеймсом Даквортом (Австралия) и Флавио Коболли (Италия).