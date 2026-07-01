Россиянин Карен Хачанов сыграет против немца Янника Ханфмана во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.29.
Хачанов
Карен седьмой раз подряд прошел хотя бы раунд на британском мэйджоре.
Также важно уточнить, что ранее он лишь один раз проигрывал здесь раньше третьего круга — в 2024-м российский теннисист уступил во втором раунде французу Кантену Алису.
Хачанов начал текущий турнир с победы над Билли Харрисом — 6:3, 5:7, 6:3, 6:3.
Это был всего лишь второй официальный матч 30-летнего россиянина на траве в текущем сезоне.
В середине июня он проиграл американцу Итану Куинну в первом круге «пятисотника» в Галле.
На неделе перед Уимблдоном Хачанов проиграл 106-й ракетке мира Мартину Дамму в рамках выставочного матча в Херлингеме.
В прошлом году Карен дошел до четвертьфинала на Уимблдоне.
Ханфман
Янник тем временем впервые в карьере прошел первый раунд на Уимблдоне.
При этом немецкий теннисист обыграл всегда опасного на траве Джованни Мпетши-Перрикара — 6:7, 7:6, 6:2, 6:3.
Ханфман успел сыграть на трех травяных турнирах перед британским мэйджором — в Штутгарте, Галле и на Мальорке.
Во всех случаях Ханфман проиграл во втором круге — Маттиа Беллуччи, Саше Звереву и Лучано Дардери.
Янник выиграл 19 из 34-х матчей в текущем сезоне.
Среди лучших результатов 34-летнего немца в этом году — финал на турнире в Сантьяго и четвертьфинал в Марракеше. На остальных турнирах он в лучшем случае проходил первый раунд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.54, победу Ханфмана букмекеры предлагают за 2.47.
Прогноз: вероятно, Карен обыграет немца, но при этом ему наверняка снова понадобится хотя бы один дополнительный сет.
Рекомендуемая ставка: победа Хачанова + тотал сетов больше 3,5 за 2.29.