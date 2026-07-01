Сможет ли Хачанов пройти второй круг Уимблдона?

прогноз на матч второго круга Уимблдона, ставка за 2.29

Россиянин Карен Хачанов сыграет против немца Янника Ханфмана во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.29.

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Хачанов

Карен седьмой раз подряд прошел хотя бы раунд на британском мэйджоре.

Также важно уточнить, что ранее он лишь один раз проигрывал здесь раньше третьего круга — в 2024-м российский теннисист уступил во втором раунде французу Кантену Алису.

Хачанов начал текущий турнир с победы над Билли Харрисом — 6:3, 5:7, 6:3, 6:3.

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Это был всего лишь второй официальный матч 30-летнего россиянина на траве в текущем сезоне.

В середине июня он проиграл американцу Итану Куинну в первом круге «пятисотника» в Галле.

На неделе перед Уимблдоном Хачанов проиграл 106-й ракетке мира Мартину Дамму в рамках выставочного матча в Херлингеме.

В прошлом году Карен дошел до четвертьфинала на Уимблдоне.

Ханфман

Янник тем временем впервые в карьере прошел первый раунд на Уимблдоне.

При этом немецкий теннисист обыграл всегда опасного на траве Джованни Мпетши-Перрикара — 6:7, 7:6, 6:2, 6:3.

Ханфман успел сыграть на трех травяных турнирах перед британским мэйджором — в Штутгарте, Галле и на Мальорке.

Во всех случаях Ханфман проиграл во втором круге — Маттиа Беллуччи, Саше Звереву и Лучано Дардери.

Янник выиграл 19 из 34-х матчей в текущем сезоне.

Среди лучших результатов 34-летнего немца в этом году — финал на турнире в Сантьяго и четвертьфинал в Марракеше. На остальных турнирах он в лучшем случае проходил первый раунд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.54, победу Ханфмана букмекеры предлагают за 2.47.

Прогноз: вероятно, Карен обыграет немца, но при этом ему наверняка снова понадобится хотя бы один дополнительный сет.

2.29 Победа Хачанова + тотал сетов больше 3,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.29 на матч Хачанов — Ханфман принесёт прибыль 1290₽, общая выплата — 2290₽

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова + тотал сетов больше 3,5 за 2.29.