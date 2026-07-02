Седьмая ракетка мира Тейлор Фриц вышел в третий круг Уимблдона-2026,

Тейлор Фриц globallookpress.com

Американец в трех сетах обыграл соотечественника Патрика Кипсона (113) со счетом 6:2, 6:2, 7:5

Теннисисты провели на корте 2 часа 3 минуты. За время матча Фриц выполнил 19 подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать 6 из 19 брейк-пойнтов. Кипсон сделал в игре три эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт в матче.

В третьем круге турнира Фриц сыграет с победителем встречи между Лоренцо Сонего (Италия) и Габриэлем Диалло (Канада).