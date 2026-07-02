Шестая ракетка мира Алекс де Минор одержал победу в матче второго круга Уимблдона-2026.

Алекс де Минор globallookpress.com

Австралиец в трех сетах обыграл француза Адриена Маннарино (40) со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту. За время матча де Минор выполнил семь подач навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать 7 из 14 брейк-пойнтов. Маннарино не сделал в игре эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов.

В следующем круге турнира де Минор сыграет с победителем встречи между американцем Захари Свайдой и поляком Камилем Майхшаком.