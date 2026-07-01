Американский теннисист Лернер Тьен, занимающий 17-е место в мировом рейтинге, завершил выступление на Уимблдоне-2026, не сумев пробиться в третий раунд соревнований.

Лернер Тьен globallookpress.com

В матче второго круга он потерпел поражение от представителя Венгрии Мартона Фучовича, располагающегося на 76-й строчке классификации ATP, со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (4:7), 3:6. Противостояние продолжалось 3 часа 41 минуту.

За это время венгерский спортсмен выполнил 7 подач навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 возможных. Тьен ответил 6 эйсами, совершил 10 ошибок на второй подаче и выиграл 4 брейк-пойнта из 18 заработанных.

В следующем круге турнира Мартон Фучович поспорит за путевку в 1/8 финала с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.