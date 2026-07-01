Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла Майе Джойнт из Австралии в первом матче Уимблдона.

Серена Уильямс globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту и завершилась поражением бывшей первой ракетки мира со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Уильямс сделала семь эйсов, допустила семь двойных ошибок, реализовала 3 брейк-поинта из 11. Майя Джойнт девять раз подала на вылет, совершила пять двойных ошибок, реализовала 5 брейк-поинтов из 11.

За свою карьеру 44‑летняя спортсменка 23 раза выигрывала турниры «Большого шлема», в том числе 6 раз — Уимблдон.