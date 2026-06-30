Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одолела француженку Лоис Буассон в матче первого круга Уимблдона.

Елена Рыбакина globallookpress.com

Рыбакина (2-я ракетка мира) одержала победу над представительницей Франции (154-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 1:6, 6:3. Игра продолжалась 1 час 47 минут.

За весь матч Рыбакина сделала 6 эйсов и реализовала 2 брейк-поинта из 10-и. Буассон допустила 5 двойных ошибок при двух реализованных брейк-поинтах.

В следующем круге Уимблдона Рыбакина сыграет против победительницы матча между румынкой Еленой-Габриэлой Русе и американкой Кэти Макнелли.