После этого поединка Блинкова пробилась во второй круг Уимблдона, где сыграет против победительницы матча между украинкой Мартой Костюк и аргентинкой Надей Подорошкой .

За весь матч Блинкова сделала 2 эйса и реализовала 6 брейк-поинтов. Стародубцева допустила 3 двойных ошибки при трех реализованных брейк-поинтах.

Россиянка (114-я ракетка мира) одолела представительницу Украины (55-я ракетка мира) со счетом — 6:7 (3:7), 6:4, 6:1. Игра продолжалась 2 часа 27 минут.

Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над украинкой Юлией Стародубцевой в матче первого круга Уимблдона.

2.07

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