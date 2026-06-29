Австралийская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над британкой Мингэ Сюй в матче первого круга Уимблдона-2026.
Касаткина (65-я ракетка мира) одолела представительницу Великобритании (326-я ракетка мира) со счетом — 2:6, 6:3, 6:2. Игра продолжалась 1 час 43 минуты.
За весь матч Касаткина сделала 2 эйса и реализовала 4 брейк-поинта из 5-и. Сюй допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 брейк-поинта.
В следующем круге Уимблдона-2026 Касаткина сыграет против представительницы Индонезии Джаниче Чен.