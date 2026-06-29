Польская теннисистка Майя Хвалиньска, занимающая 21-е место в мировом рейтинге, завершила выступление на Уимблдонском турнире в Лондоне, уступив в стартовом раунде представительнице Таиланда Мананчэйа Савангкаев.

Майя Хвалиньска globallookpress.com

Поединок продолжался 1 час 45 минут и закончился волевой победой тайской спортсменки в трех сетах со счетом 6:2, 5:7, 2:6. За время, проведенное на корте, Хвалиньска отметилась двумя подачами навылет, совершила три двойные ошибки и смогла использовать 5 из 12 выигранных брейк-пойнтов. Савангкаев, в свою очередь, исполнила четыре эйса, пять раз ошиблась на подаче и показала более высокую эффективность, реализовав 6 брейков из 16 возможных.

Этот успех позволил Савангкаев пробиться во второй круг британского турнира Большого шлема, где ее следующей соперницей станет сильнейшая в противостоянии между американкой Алисией Паркс и австралийкой Алисией Дадни.