Пятнадцатая ракетка мира Наоми Осака одержала победу в полуфинале турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге.

Наоми Осака globallookpress.com

Японка в двух сетах обыграла китаянку Ван Синьюй со счетом 6:3, 6:3.

Матч продлился 1 час 9 минут. За это время Осака восемь раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта из семи. На счету Синьюй один эйс, три двойные ошибки и один-единственный реализованный брейк-поинт.

В финале турнира Осака сыграет с победительницей матча между Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) и Каролиной Муховой (Чехия).