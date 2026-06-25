Российская теннисистка Елена Приданкина остановилась в шаге от выхода в основную сетку Уимблдона, уступив в финальном раунде квалификации американке Клэр Лю.

Елена Приданкина globallookpress.com

206-я ракетка мира из России навязала борьбу 145-му номеру классификации WTA, однако потерпела поражение в трех партиях за 2 часа 18 минут — 2:6, 6:4, 1:6.

За время матча Лю отметилась 11 эйсами, совершила четыре двойные ошибки и показала высокую эффективность на брейк-пойнтах, реализовав 7 из 9 возможностей. Приданкина ответила одной подачей навылет, допустила семь двойных ошибок и сумела взять три гейма на чужой подаче из восьми заработанных шансов.