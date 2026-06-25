Российская теннисистка Алина Корнеева впервые в карьере пробилась в основную сетку Уимблдона, разгромив в финале квалификации американку Фиону Кроули.

Алина Корнеева globallookpress.com

В решающем матче отбора 94-я ракетка мира не оставила шансов сопернице, занимающей 232-ю строчку рейтинга WTA, завершив встречу за один час со счётом 6:2, 6:0.

За время игры Корнеева выполнила три эйса, совершила две двойные ошибки и успешно реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Ее оппонентка ответила одной подачей навылет, двумя двойными ошибками и реализовала свой единственный брейк-пойнт.