Американка Мэдисон Киз(27‑я ракетка мира) уверенно разобралась со своей соотечественницей Маккартни Кесслер (62‑я) в четвертьфинале теннисного турнира серии WTA‑250 в Истбурне — 6:3, 6:1.

Мэдисон Киз globallookpress.com

Соперницы были на корте 1 час 16 минут. За это время Киз подала навылет 2 раза, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк‑пойнта из 10. На счету Кесслер — ни одного эйса, 4 двойные ошибки, а также нереализованный единственный брейк‑пойнт.

В матче второго круга Киз сыграет с победительницей пары Кэти Макнелли — Петра Марчинко.