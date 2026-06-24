35-я ракетка мира Елена Остапенко одержала победу в матче второго круга турнира WTA-250 в Истбурне.

Елена Остапенко globallookpress.com

Латвийка в трех сетах обыграла Панну Удварди из Венгрии со счетом 3:6, 6:1, 6:2.

Встреча соперниц продолжалась 1 час 39 минут. По ходу матча Остапенко сделала семь эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. Удварди подала навылет шесть раз, сделала три двойные ошибки, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале турнира Остапенко сыграет с турчанкой Зейнеп Сёнмез.