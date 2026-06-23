Советская теннисистка и тренер Ольга Морозова дала несколько советов первой ракетке мира Арине Соболенко перед стартом Уимблдона для улучшения игры.

Арина Соболенко globallookpress.com

«Соболенко должна научиться играть больше на паузе — и тогда, мне кажется, у неё будет больше шансов выигрывать турниры такого уровня.

Очень трудно поменять свою игру, когда выигрываешь. А она выигрывает очень много. И поэтому, естественно, тут не надо ничего менять глобально, просто нужно чуть‑чуть добавить, когда ситуация позволяет. Если всё летит обратно от соперников, надо подумать, что же всё‑таки сделать, чтобы обратно не летело», — сказала Морозова «Чемпионату».

Основная сетка Уимблдона‑2026 стартует сегодня, 27 июня.