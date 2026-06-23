120-я ракетка мира Алина Чараева вышла во второй круг квалификации Уимблдона-2026.

Алина Чараева globallookpress.com

Россиянка в двух сетах обыграла американку Элизабет Мандлик со счётом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Чараева семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Мандлик два эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

Во втором круге квалификации Уимблдона Чараева сыграет с Каролиной Вернер из Германии.