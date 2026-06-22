Россиянин Роман Сафиуллин (127‑я ракетка мира) прошёл первый круг квалификации на Уимблдоне‑2026.

Роман Сафиуллин globallookpress.com

В своём матче он переиграл австралийца Джеймса Маккейба (207‑я) за полтора часа со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

За время матча россиянин выполнил 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки и сумел реализовать один брейк‑пойнт из трёх. Маккейб подал навылет 8 раз, не сделал ни одной двойной ошибки, а также не реализовал единственный заработанный брейк‑пойнт.

Следующим соперником Сафиуллина станет бельгиец Киммер Коппеянс.