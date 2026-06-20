Представитель США Фрэнсис Тиафо оценил победу над Феликсом Оже-Альяссимом из Канады в 1/4 финала турнира в Галле.

Фрэнсис Тиафо globallookpress.com

«Матч получился напряжённым. Мы оба знали, что каждый будет стараться до последнего, и я рад, что у меня получилось. У него были свои шансы, у меня — свои. Классический матч на траве», — цитирует Тиафо сайт АТР.

В полуфинале Тиафо сыграет против представителя Германии Даниэля Альтмайера, который ранее взял верх над россиянином Даниилом Медведевым.

Соревнования в Галле продлятся до 21 июня. Действующий чемпион турнира — представитель Казахстана Александр Бублик.

Тиафо на данный момент является 26-й ракеткой мира.