Американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о победе над белорусской Ариной Соболенко (1-я ракетка мира) в 1/2 финала турнира в Берлине (Германия).

Джессика Пегула globallookpress.com

«После того как я проиграла тай-брейк во втором сете, я сказала себе, что до перерыва из-за дождя у меня был большой импульс. Она просто допустила двойную ошибку. Мне казалось, что я почти выиграла и подавала хорошо. У меня был хороший ритм, и то, что мне пришлось покинуть корт и довольно быстро проиграть — выиграв всего одно очко на тай-брейке, — было немного тяжело. Но она не зря первая ракетка мира, и я чувствую, что дала ей слишком много лёгких ударов, а она пошла на них, и это просто неизбежно.

Поэтому я как бы сказала себе: "Ну, мне придётся пойти трудным путём", но я знала, что если в итоге выиграю матч, то буду очень гордиться собой за то, как смогла переломить ход игры после перерыва из-за дождя, брейка и проигранного тай-брейка. Поэтому, оглядываясь назад, думаю, что, хотя мне очень хотелось бы выиграть в двух сетах, я всё равно рада победе в трёх. И не просто в трёх, а в решающем сете со счётом 6:0», — приводит слова Пегулы пресс-служба WTA.

После этого матча американская теннисистка (4-я ракетка мира) пробилась в финал турнира в Берлине, где сыграет против победительницы матча Линда Носкова (Чехия) — Александра Эала (Филиппины).