Лучшая теннисистка мира Арина Соболенко из Белоруссии не смогла пробиться в финал престижного турнира серии WTA‑500 в Берлине.

Джессика Пегула globallookpress.com

В полуфинальной встрече она уступила американке Джессике Пегуле (4‑я ракетка мира) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 0:6.

Соперницы были на корте 2 часа 16 минут. За это время первая ракетка мира 9 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала один брейк‑пойнт из 7 заработанных.

На счету Пегулы 4 эйса, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк‑пойнта из 14 заработанных.

В финале «пятисотника» американка сразится с победителем пары Линда Носкова (Чехия) — Александра Эала (Филиппины).