Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, занимающий 111-ю строчку в мировом рейтинге, принял решение сняться с травяного турнира категории АТР-250 на Майорке, несмотря на ранее предоставленное ему специальное приглашение (уайлд-кард).

Стэн Вавринка globallookpress.com

Об отказе от участия трехкратный победитель турниров «Большого шлема» объявил в видеообращении, которое организаторы соревнований опубликовали в своих социальных сетях. В качестве причины снятия 41-летний ветеран указал личные обстоятельства.

Турнир в Испании стартует уже в это воскресенье, 21 июня. Напомним, что текущий сезон является для Вавринки заключительным в профессиональной карьере. При этом швейцарец по-прежнему планирует выступить на Уимблдоне (стартует 29 июня), где организаторы также обеспечили ему уайлд-кард в основную сетку.