Датский теннисист Хольгер Руне не сыграет на Уимблдоне-2026. Спортсмен сообщил, что решил пропустить престижный турнир ради продолжения восстановления и возвращения к оптимальной форме.

Хольгер Руне globallookpress.com

Соревнования в Лондоне состоятся с 22 июня по 12 июля, однако Руне не успеет подготовиться к выступлению на травяном покрытии.

«Пропустить Уимблдон — тяжелое решение, но моя главная цель остается неизменной — вернуться сильнее и снова быть готовым конкурировать на самом высоком уровне. С каждым днем я приближаюсь к этому, и мне приятно видеть положительную динамику», — написал теннисист в социальных сетях.

Последний раз 23-летний датчанин выходил на корт в октябре 2025 года. На турнире в Стокгольме он получил травму ахиллова сухожилия.

Сейчас Руне является 63-й ракеткой мира.