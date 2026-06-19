Шестая ракетка мира Алекс де Минор потерпел поражение в четвертьфинале турнира ATP-500 в Лондоне.

Алекс де Минор globallookpress.com

Австралиец в двух сетах уступил американцу Брэндону Накашиме (32) со счетом 5:7, 3:6.

Встреча продлилась 1 час 32 минуты. За это время де Минор подал трижды навылет, совершил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-поинта. На счету Накашимы семь эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-поинта из двух.

В полуфинале турнира Накашима сыграет против победителя матча между Артуром Фери (Великобритания) и Франсиско Черундоло (Аргентина).