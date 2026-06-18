Чешский теннисист Томаш Махач объявил о снятии с предстоящего Уимблдона.

Томаш Махач globallookpress.com

«Плохие новости. К сожалению, разрыв тканей в моей левой стопе ещё недостаточно зажил, поэтому мне придётся сняться с Уимблдона. Это очень разочаровывающий момент, но я делаю всё возможное, чтобы вернуться к американской серии турниров этим летом.

Спасибо всем за поддержку. До скорой встречи», — написал Махач в одной из социальных сетей.

В настоящий момент Махач является 42-й ракеткой мира.

Уимблдон в этом году состоится с 29 июня по 12 июля в Лондоне.