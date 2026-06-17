Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу Александра Зверева на «Ролан Гаррос».

Даниил Медведев globallookpress.com

«Победа на турнире "Большого шлема" — это потрясающее чувство. Я был очень рад за Сашу, потому что у него были тяжёлые поражения в полуфиналах и финалах, а финал "Ролан Гаррос" был напряжённым пятисетовым матчем. Видеть его успех было здорово, уверен, что он чувствовал то же самое.

Чувство после победы на турнире "Большого шлема" у всех разное, и в моём случае это была эйфория, и после этого я смог хорошо играть. Постепенно это чувство пропадает, и приходится искать новую мотивацию, поэтому не знаю, как это повлияет на него в этом плане», — цитирует Медведева Punto de Break.

Медведев на данный момент является седьмой ракеткой мира, а Зверев идет третьим в рейтинге ATP.