Российский теннисист Даниил Медведев одолел француза Теренса Атмана во втором круге турнира в Галле (Германия).

Даниил Медведев globallookpress.com

Россиянин (7-я ракетка мира) одержал победу над представителем Франции (53-я ракетка мира) со счетом — 6:4, 6:4. Игра продолжалась 1 час 23 минуты.

За весь матч Медведев сделал 3 эйса и реализовал 2 брейк-поинта из шести. Атман не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-поинта.

В четвертьфинале турнира в Галле Медведев сыграет против немца Даниэля Альтмайера.