Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила Арине Соболенко во 2-м круге турнира в Берлине (Германия).

Екатерина Александрова globallookpress.com

Россиянка (19-я ракетка мира) проиграла представительнице Беларуси (1-я ракетка мира) со счетом — 4:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 22 минуты.

За весь матч Александрова сделала 6 эйсов и реализовала один брейк-поинт из 5-и. Арина Соболенко допустила 3 двойных ошибки при трех реализованных брейк-поинтах.

В следующем круге турнира в Берлине Соболенко сразится с чешкой Николой Бартуньковой.