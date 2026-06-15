Американский теннисист Фрэнсис Тиафо одержал победу над итальянцем Флавио Коболли в матче первого круга турнира в Галле.

Фрэнсис Тиафо globallookpress.com

Американец (26-я ракетка мира) одолел представителя Италии (10-я ракетка мира) со счетом 6:2, 7:6. Игра продолжалась 1 час 24 минуты.

За весь матч Тиафо сделал 9 эйсов и реализовал 2 брейк-поинта из 5-и. Коболли допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-поинта.

В следующем круге турнира в Галле Тиафо сыграет против победителя встречи Таллон Грикспор — Со Симабукуро.