Представитель Австралии Алекс де Минор высказался о выходе в финал турнира в Хертогенбосхе. В 1/2 финала он одолел француза Адриана Маннарино.

Алекс де Минор globallookpress.com

«Очень счастлив. Получился непростой матч со сложным соперником и в тяжёлых условиях. Было не так много топ-спинов в игре, поэтому розыгрыши получились интересными. Рад оказаться в финале.

Нидерланды — удачная для меня страна. Надеюсь, в финале смогу закончить начатое — это будет прекрасное завершение невероятной недели», — приводит слова де Минора сайт АТР.

В финале соревнований де Минор встретится с поляком Камилем Майхшаком.