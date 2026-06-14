Американский теннисист Бен Шелтон высказался о победе над соотечественником Тейлором Фрицем в финале турнира в Штутгарте (Германия).

Бен Шелтон globallookpress.com

«Это много для меня значит. Несомненно, это была тяжёлая неделя, непростая неделя, чтобы её пройти. Я довольно измотан, но играть так, как играл против соперников, с которыми встречался в очень напряжённых матчах, сегодня выиграть у одного из лучших игроков на траве в мире — это огромный заряд уверенности. Просто рад получить здесь, в Штутгарте, свой первый титул на траве», — приводит слова Шелтона пресс-служба ATP.

https://www. LiveSport.Ru/tennis/2026/06/14/ben-shelton/new? Action=New&file=index.htm&date-day=&date-month=&date-year=&time-hour=&time-minute=