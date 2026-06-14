Американская теннисистка Аманда Анисимова, занимающая пятую строчку мирового рейтинга, не примет участия в турнире категории WTA-500, который состоится в Берлине.

Аманда Анисимова globallookpress.com

На данный момент причины отказа спортсменки от выступления на соревнованиях не раскрываются. Организаторы турнира пока не сообщили дополнительных подробностей относительно её снятия.

Изменения в составе участниц повлияли и на посев. Американка Кори Гауфф, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, получила пятый номер посева. В свою очередь, россиянка Диана Шнайдер поднялась выше по сетке и стала девятой сеяной турнира.

Соревнования на травяных кортах в Берлине пройдут с 15 по 21 июня. Действующей чемпионкой турнира является чешка Маркета Вондроушова.