Австралийский теннисист Алекс де Минор, занимающий шестое место в мировом рейтинге, пробился в финал турнира АТР-250 в городе Хертогенбос.

Алекс де Минор globallookpress.com

Де Минор одержал победу над своим соперником из Франции Адрианом Маннарино, который находится на 46-й строчке рейтинга. Матч продолжался 1 час 21 минуту и завершился со счетом 6:4, 6:0 в пользу австралийца.

В течение игры Маннарино не смог подать ни одного эйса, сделал одну двойную ошибку и реализовал лишь два брейк-пойнта из четырёх. Де Минор, в свою очередь, пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из одиннадцати.

В финале турнира де Минору предстоит сыграть против победителя матча между Даниилом Медведевым и Камилем Майхшаком.