Двенадцатая ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка одержал победу в четвертьфинальном матче турнира ATP-250 в Штутгарте.

Иржи Легечка globallookpress.com

Чешский теннисист в двух сетах обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:4, 7:6.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Легечка 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Тиафо три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем раунде турнира Легечка сыграет с победителем матча между Беном Шелтоном (США) и Со Симабукурой (Япония)