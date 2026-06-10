Немец Александр Зверев высказался о соперничестве с итальянцем Янником Синнером, который является первой ракеткой мира.

Александр Зверев globallookpress.com

Ранее Зверев впервые в карьере стал победителем ТБШ, выиграв «Ролан Гаррос».

«К счастью, на "Ролан Гаррос" мы с Синнером не пересеклись. Хотя я не против играть с ним в самых важных матчах. Надеюсь, мы встретимся на Уимблдоне. В целом я чувствую себя хорошо в матчах со всеми, кроме Янника. Так продолжается весь год. Надеюсь, это скоро изменится. Хочу чувствовать себя уверенно против всех», — цитирует Зверева пресс-служба АТР.